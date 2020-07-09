Гроза и град ожидаются в Калужской области

Днём и вечером в четверг, 9 июля, в отдельных районах Калужской области ожидается сильный дождь, гроза. Местами возможен град, сообщает региональное ГУ МЧС.

Во время грозы порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

Напомним, 7-8 июля, непогода наделала в Калуге много бед. Деревья падали на дома и дороги.

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