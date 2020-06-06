Калужан предупреждают о возможных паводках

Как мы писали, температура воздуха в Калуге и области постепенно растет и приближается к летним показателям.

Однако, ввиду того, что возможность дождей сохраняется, региональное управление МЧС предупреждает, что в эти выходные, 6 и 7 июня, на реках Калужской области сохранятся угроза формирование быстроразвивающихся паводков.

Возможно также подтопление территорий в поймах рек и в местах с пониженным рельефом.