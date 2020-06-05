На Калугу надвигается жара

После затяжного периода дождей в Калужской области ожидается резкое потепление.

В пятницу, 5 июня, воздух прогреется до +15 градусов, возможны осадки.

А уже в субботу прогнозируется до +23. Ночью - около +15. Пасмурно, но без сильных дождей.

В воскресенье, 7 июня, синоптики обещают в Калуге солнечную погоду и до +26.

По предварительным данным, температура воздуха в районе +25..+28 сохранится и на всю следующую неделю.