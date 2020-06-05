На Калугу надвигается жара

После затяжного периода дождей в Калужской области ожидается резкое потепление.
В пятницу, 5 июня, воздух прогреется до +15 градусов, возможны осадки.
А уже в субботу прогнозируется до +23. Ночью - около +15. Пасмурно, но без сильных дождей.
В воскресенье, 7 июня, синоптики обещают в Калуге солнечную погоду и до +26.
По предварительным данным, температура воздуха в районе +25..+28 сохранится и на всю следующую неделю.
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