Калугу ждёт резкое потепление

Калужане наконец-то дождались тёплой весенней погоды. Если на прошлой неделе приходилось мириться с дневными +8, то уже в понедельник, 25 мая, в Калуге ожидается до +18. Пасмурно, но без дождя.

Во вторник и среду днём также около +18, но местами в Калужской области возможны осадки.

В четверг и пятницу, 28-29 мая, синоптики обещают +17..+19.

А к выходным температура воздуха и вовсе должна перевалить за отметку +20.