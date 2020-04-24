Погода в Калуге на выходных: небо затянет тучами

Последние апрельские выходные в нынешнем году в Калужской области будут дождливыми. Такие прогнозы дают синоптики.

В пятницу ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +11. В субботу и воскресенье, 25-26 апреля, днём ожидается около +8..+10, однако будет пасмурно. Периодически возможен дождь.

По предварительным данным, потепление в Калужской области стоит ждать только в середине или в конце следующей недели. В нашем регионе на Первомай ожидается до +18 и продление режима самоизоляции.