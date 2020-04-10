Погода в Калуге на выходные: в город вернутся морозы

В середине недели в Калуге потеплело до +15, а к выходным ожидается новая волна холода.

В пятницу, 10 апреля, в городе будет около +9, но уже к вечеру столбики термометров опустятся до +2.

В ночь на субботу возможен мороз - до -2 градусов. Днём 11 апреля в Калуге будет не выше +6. Облачно, без осадков.

В ночь на воскресенье температура вновь опустится ниже нуля, синоптики обещают до -2 градусов. Но без осадков.

Днём 12 апреля ожидается до +7.

Потеплеет только после выходных.