В Калуге потеплеет до +15

В середине этой недели в Калуге ожидается потепление, но к выходным температура воздуха опять опустится. Существенных осадков в нашем регионе не будет.

В понедельник, 6 апреля, воздух в Калужской области прогреется до +8..+10.

Во вторник и среду у нас ожидается до +12, облачно, но без осадков.

В четверг, 9 апреля, в Калуге и вовсе обещают до +15, но при этом небо будет затянуто облаками.

А вот ближе к выходным температура опять опустится до +5..+7.