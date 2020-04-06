В Калуге потеплеет до +15

В середине этой недели в Калуге ожидается потепление, но к выходным температура воздуха опять опустится. Существенных осадков в нашем регионе не будет.
В понедельник, 6 апреля, воздух в Калужской области прогреется до +8..+10.
Во вторник и среду у нас ожидается до +12, облачно, но без осадков.
В четверг, 9 апреля, в Калуге и вовсе обещают до +15, но при этом небо будет затянуто облаками.
А вот ближе к выходным температура опять опустится до +5..+7.
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