В Калуге после тёплых выходных резко похолодает

Сегодня, 27 марта, Калужская область будет находиться во власти антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Калуге составит +12..+14. Ветер северный, северо-восточный, слабый. Атмосферное давление 762 мм рт ст.

В субботу нас ждет солнечная погода. Ночью прогнозируется около нуля, днём будет около +13..+15.

В воскресенье, 29 марта, характер погоды не изменится, но местами по области может пройти небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2..+4, днём – до +16.

А вот в начале следующей недели резко похолодает, станет пасмурно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега с дождём. Ночью будет до -3, днём – всего лишь +3..+5.