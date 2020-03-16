К выходным в Калугу придёт новая волна холода

В понедельник, 16 марта, на погоду в Калужской области будет влиять антициклон. Температура воздуха составит +3..+5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

Во вторник ночью прогнозируется -3..-1, днём будет до +6. На дорогах – гололедица.

В среду, 18 марта, ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с. Ночью температура воздуха - в районе 0..+2, днём - до +9.

В четверг местами пройдёт небольшой дождь. Порывы ветра усилятся до 17 м/с. Ночью в Калуге будет +2..+4, днём – до +11.

В пятницу, 20 марта, подойдет новый холодный фронт, температура начнёт понижаться, местами пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается -1..+1, днём – до +9.

А на выходных пока прогнозируется не выше +3.