На Калугу надвигаются температурные рекорды

Новая волна тепла надвигается на Калугу и всю центральную Россию. Высокая температура ожидается в начале следующей недели.
Центральная Россия окажется под воздействием тёплого атмосферного фронта, что приведёт к мощному вторжению атлантического воздуха, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на центр «Фобос».
- Возможно, что во вторник будет повторен или побит рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали +4,4 градуса, - говорят синоптики.
В то же время ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с.
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