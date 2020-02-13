На Калугу надвигаются температурные рекорды

Новая волна тепла надвигается на Калугу и всю центральную Россию. Высокая температура ожидается в начале следующей недели.

Центральная Россия окажется под воздействием тёплого атмосферного фронта, что приведёт к мощному вторжению атлантического воздуха, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на центр «Фобос».

- Возможно, что во вторник будет повторен или побит рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали +4,4 градуса, - говорят синоптики.

В то же время ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с.