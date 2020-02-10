Калужан предупреждают о штормовом ветре

Во вторник, 11 февраля, в Калужской области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с, рассказали kp40 в ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отмечают в МЧС. - Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.