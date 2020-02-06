Спасатели пугают метелью и штормовым ветром

В четверг, 6 февраля, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Во второй половине дня местами возможна метель.

Порывы ветра при этом будут достигать 12-17 м/с, рассказали нам в областном ГУ МЧС.

При таком ветре спасатели рекомендуют не выходить на улицу, не оставлять детей без присмотра.

К вечеру четверга синоптики обещают в Калуге около 7 градусов мороза. А вот в пятницу и субботу будет в районе -10. Зато после выходных прогнозируется очередная волна тепла. Воздух прогреется до +1..+3.