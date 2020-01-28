Калужанам рекомендуют не выезжать на дороги из-за снегопада

В ночь на вторник, 28 января, в Калуге высыпало несколько сантиметров снега. Из-за этого ухудшились дорожные условия, предупреждают в областном управлении ГИБДД.

- На некоторых участках возможна гололедица, - говорится в сообщении полиции. - Это может осложнить дорожную ситуацию и повысить вероятность совершения ДТП. Рекомендуем по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.

Пешеходам в то же время напоминают о необходимости использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.