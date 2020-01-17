Какой будет погода на Крещение

В пятницу, 17 января, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Калуге составит +2..+4. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт ст., что выше нормы.

В субботу местами возможен небольшой снег. Ночью прогнозируется -1..+1, днём - около нуля.

В воскресенье, 19 января, температура существенно не изменится: ночью будет -3..-1, днём - всё так же около нуля.

В начале следующей недели местами пройдет небольшой снег, днём прогнозируется 0..+2.

Уважаемые читатели, а вам нравится тёплая зима? Пишите в комментариях!