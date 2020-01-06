Стабильно слякотно: какой будет погода в последнюю неделю каникул

Понедельник, а на работу не надо. Что может быть лучше? Только хорошая, праздничная погода. Хотя с другой стороны, как поётся в одной песенке, у природы нет плохой погоды. Так что хорошая она будет на этой неделе или нет, выбирайте сами.

В праздничный понедельник, 6 января, ожидается минус 1-2 градуса. Причём, и днём и рождественской ночью. А вот снега не будет. И коммунальщиков, посыпающих дорожки песком, наверное, тоже. Праздники ведь. Отдыхают трудяги. Так что будьте внимательны на рождественском льду.

Во вторник, 7 января, в погоде не изменится ровным счетом ничего. Разве что к ночи возможен небольшой снег.

В среду, 8 января, которое станет последним днем каникул, потеплеет до нуля градусов и повалит снежок. Так что готовимся к очередной слякоти.

В уже непраздничный, а рабочий четверг 9 января синоптики обещают снег и колебания температур от минус одного до плюс одного. Поутру возможен замерзающий туман, видимость прогнозируется плохая, так что автолюбителям следует быть крайне осторожными.

В пятницу, 10 января, ничего не изменится - всё тот же снежок и около нуля.