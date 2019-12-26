Аномальная зимняя погода побила ещё несколько калужских рекордов

На этой неделе Калужская область вновь побила температурные рекорды. В течение понедельника, 23 декабря, на разных метеостанциях зафиксированы показатели, перекрывшие данные четырехлетней давности. Ранее именно в конце 2015-го были установлены многие рекорды по теплу, сообщают синоптики в сообществе «Калужское небо».

В Малоярославце воздух прогрелся 23 декабря до +6,7 градуса. Прежний рекорд составлял +5,9.

В Мосальске зафиксировано +8,5. Прежний рекорд перекрыт на 0,3 градуса.

В Сухиничах на метеостанции показатель составил +7,8. Это на 0,4 больше прежнего рекорда.

А Жиздра и вовсе перекрыла предыдущее достижение на 1,1 градуса: +9,4 вместо +8,3.

- 24 декабря обновить рекорды не удалось из-за более интенсивной адвекции тропической воздушной массы в 2015 году, когда максимумы температуры оказались выше значений этого вторника, - подчеркивают специалисты.

А вот в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Может подморозить до -8. В то же время на Новый год синоптики прогнозируют новое потепление. Более точный прогноз погода на 31 декабря и 1 января появится на выходных.