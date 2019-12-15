Мокрый снег смоет дождём

Вечером в воскресенье, 16 декабря, в Калуге пошёл мокрый снег. Однако долго он на земле не пролежит. По прогнозам синоптиков, уже днём в понедельник ожидается +2 градуса и дождь.

В то же время ГУ МЧС по Калужской области предупреждает о возможной гололедице на дорогах. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

В начале следующей недели в Калуге будет относительно тепло. Ночью – около +2, днём – до +5. Морозы обещают только к следующим выходным.