На выходных калужан ждут гололедица и мокрый снег

В пятницу, 29 ноября, с приходом тёплого атмосферного фронта погода начнёт меняться, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Калуге составит 0..+2 градуса. Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление существенно ниже нормы.

В субботу пройдёт дождь, мокрый снег. Ветер с порывами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днём 0..+2.

В воскресенье, 1 декабря, местами пройдет небольшой снег. Порывы ветра будет достигать 15 м/с. Ночью прогнозируется -4..-2, днём -3..-1. На дорогах скользко, гололедица.

В начале новой недели похолодание продолжится. Ночью температура будет опускаться до -10, днём ожидается -4..-2. Пройдёт небольшой снег.