На следующей неделе начнётся похолодание

В пятницу, 15 ноября, калужская погода будет находиться во власти антициклона. Температура воздуха в Калуге поднимется до +5..+7. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт ст., что выше нормы.

В субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ночью будет около нуля, днём - до +3..+5.

В воскресенье, 17 ноября, станет на пару градусов теплее. Ночью прогнозируется +1..+3, днём - до +5..+7.

В начале следующей недели похолодает, днём будет всего 0..+2.