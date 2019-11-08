В субботу в Калуге похолодает

08.11.2019 12:13 37 Татьяна Светлова

В пятницу, 8 ноября, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха составит +6..+8. Ветер западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт ст. В субботу пройдёт небольшой дождь, похолодает. Ночью будет всего +1..+3, днём - до +7. В воскресенье, 10 ноября, скажется влияние циклона, пройдёт дождь. Ночью прогнозируется +4..+6, днём - до +10. В начале следующей недели будут идти небольшие дожди. Днём ожидается до +11.



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