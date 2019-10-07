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Холода продержатся до четверга

07.10.2019 15:00 0 613 Татьяна Светлова
Холода продержатся до четверга

В понедельник, 7 октября, местами по области пройдут небольшие осадки. Температура воздуха едва дотянет до +4. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное.

Во вторник ночью будет -3..-1, днём +4..+6. Местами – гололедица. Ветер юго-западный, южный, с порывами до 15 м/с.

В среду, 9 октября, с запада приблизится новый циклон, пройдет дождь. Ночью холодно – около нуля, днём потеплеет до +6..+8.

В четверг вновь прогнозируется дождь. Температура ночью будет находиться в пределах +3..+5, днём уже до +11.

В пятницу, 11 октября, небольшой дождь еще возможен. Ночью ожидается +6..+9, днём - до +11.


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Автор
Татьяна Светлова 
Тэги: погода
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