Калужан предупреждают о заморозках

В ближайшее время температура воздуха в Калужской области начнёт опускаться ниже нуля. Об этом сообщает управление дорогами «Москва- Бобруйск».
Калужских водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.
- Соблюдайте правила дорожного движения, - напоминают в управлении. - С особой осторожностью двигайтесь на участках спусков и подъемов, а также по мостам и путепроводам. Рекомендуем владельцам автомобилей своевременно произвести замену летних шин на зимние.
Уважаемые читатели, а когда вы собираетесь менять резину на машинах? Расскажите в комментариях!
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