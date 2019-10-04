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Калужан предупреждают о заморозках

04.10.2019 13:02 3 1772 Дмитрий Ивьев
Калужан предупреждают о заморозках

В ближайшее время температура воздуха в Калужской области начнёт опускаться ниже нуля. Об этом сообщает управление дорогами «Москва- Бобруйск».

Калужских водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.

- Соблюдайте правила дорожного движения, - напоминают в управлении. - С особой осторожностью двигайтесь на участках спусков и подъемов, а также по мостам и путепроводам. Рекомендуем владельцам автомобилей своевременно произвести замену летних шин на зимние.

Уважаемые читатели, а когда вы собираетесь менять резину на машинах? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: погода
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