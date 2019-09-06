Оно остаётся: осень пришла, а лето отступать не хочет

Первая осенняя неделя года подходит к концу, а вот погода, которая больше напоминает начало лета (не нынешнего с июньской жарищей, а обычного, среднестатистического), остаётся.
Хоть в пятницу утром было прохладно, но в течение дня синоптики обещают повышение температуры, которое продолжится на выходных и даже на следующей неделе.
Сегодня же днём, 6 сентября, возможны небольшие осадки, но после обеда температура воздуха прогреется до +23 градусов, а облака развеются, выглянет солнышко.
В ночь на субботу, 7 сентября, ожидается +13, а вот днём всё те же +23. В воскресенье нам обещают потепление на градус – на улице разогреет до +24. А в понедельник, 9 сентября, синоптики и вовсе пророчат до +25.
Будем надеяться, не ошибутся. Душевных вам выходных, дорогие читатели.
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