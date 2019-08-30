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Попугала и будя: с погодой на День города всё будет хорошо

30.08.2019 10:19 1 912 Сергей ПЕТРОВ, фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Попугала и будя: с погодой на День города всё будет хорошо

Как мы уже писали, в понедельник, 26 августа, всю неделю синоптики обещали умеренно тёплую и сухую погоду. Однако уже на следующий день в Калуге местами неплохо так пролило, а в середине недели пару дней было и вовсе зябко. 

Всё это вызвало опасения, что праздник-таки подмочит. Ан нет. К концу недели погода выровнялась и на выходных синоптики снова обещают солнышко и тепло.

Уже в пятницу, 30 августа, днём потеплеет до +23-х, а в ночь на праздничную субботу ожидается +10…11 градусов. К утру же разогреет до +16-ти, а днём, к карнавалу, который стартует с площади Победы в 16:00,  до всё тех же +23 градусов.

Но к салюту, который начнётся в 22:30 на Старом торге, калужанам лучше утеплиться. Вечером похолодает до +14. Однако в воскресенье днём столбики термометров пойдут вверх с новыми силами. Потеплеет уже до +24 градусов.

Одним словом, лето возвращается. По крайней мере, если верить прогнозу на начало недели. Но о ней мы расскажем в понедельник, 2 сентября. А пока – с наступающим Днём рождения города, калужане!

С полной афишей праздника можно ознакомиться здесь: Афиша Дня города.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: погода день города праздник
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