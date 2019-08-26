Калугу ждёт теплая неделя

Последняя неделя лета, по прогнозам синоптиков, ожидается практически такой же, как и в эти выходные. Будет сухо, умеренно тепло и солнечно.

В понедельник, 26 августа, воздух прогреется до 22 градусов тепла. В ночь на вторник ожидается +16...18 градусов, а днём 27 августа стрелки термометров поднимутся до всё тех же +22-х. Возможно, местами калужан помочит небольшим дождичком, но это маловероятно.

В ночь на среду немного похолодает. Ночью температура воздуха опустится до +12, а днем прогреет до +20.

Ещё холоднее станет ночью четверга. Ожидается всего +7, а днем не более +19. Зато к пятнице, 30 августа, станет заметно теплее. В ночь на последний рабочий день недели ожидается +10, к утру до +18, а днём и вовсе до +23.

Какой будет погода в праздничные выходные – в субботу Калуга, напомним, отмечает свое 648-летие – мы расскажем в пятницу, 30 числа.

Однако по предварительному прогнозу, всё с ней будет хорошо. Надеемся, за неделю синоптики не утратят своего оптимизма.