Жара надвигается на Калугу

Предстоящая неделя в Калуге обещает быть тёплой и с минимальным количеством осадков. Синоптики сообщают едва ли не об идеальной погоде для конца лета.

В понедельник, 19 августа, воздух днём прогреется до +23 градусов, ясно, без осадков.

Утром во вторник прогнозируется до +24. А днём 20 августа потеплеет до +27, облачно с прояснениями, без осадков.

Около +26..+28 будет и в среду, 21 августа. Малооблачно, легкий ветерок.

Первый небольшой дождь прогнозируется только во второй половине дня в четверг. При этом температура воздуха составит +23..+25 градусов.

Немного похолодает лишь к пятнице. Днём ожидается +20+22, но без осадков.

Уважаемые читатели, а какие у вас планы на оставшиеся дни лета? Расскажите в комментариях!