Теплая погода сменится очередным похолоданием

В начале недели в Калуге ожидается теплая погода, температура воздуха будет превышать отметку в +20 градусов, однако к выходным подойдёт очередная волна холода.

В понедельник, 12 августа, в нашем городе около +21, слабый ветер.

В ночь на вторник будет +12..+14, безветренно, местами – туман. Днём ожидается +20..+22, к вечеру возможны дожди.

Ночью в среду также прогнозируется туман, воздух прогреется до +18. Днём потеплеет до +21..+23, местами возможны дожди.

В ночь на четверг также тепло – до +19 градусов. Днём воздух прогреется до +25, но при этом усилится ветер.

А вот в пятницу, 16 августа, синоптики обещают очередное похолодание. Ночью – около +14, днём – до +17, дождь, порывы ветра – до 13 м/с. Примерно такая же погода пока ожидается и на выходных.