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В выходные разогреет до +30

26.07.2019 14:25 3 782 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
В выходные разогреет до +30

В пятницу, 26 июля, погодой в Калуге будет управлять скандинавский антициклон, воздух прогреется до +25..+27, по области – до +28.

В суббота тоже будет жаркая погода. Ночью - около +19, днем - до +28, по области – до +30.

Ночь на воскресенье, 28 июля, ещё будет тёплой - до +18, а днем начнёт подходить холодный атмосферный фронт, в его зоне местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ожидается сильный северный ветер. Температура воздуха будет находиться в районе +25.

В начале следующей недели возможен небольшой дождь, похолодает до +16..+18.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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