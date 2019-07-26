В выходные разогреет до +30

В пятницу, 26 июля, погодой в Калуге будет управлять скандинавский антициклон, воздух прогреется до +25..+27, по области – до +28.
В суббота тоже будет жаркая погода. Ночью - около +19, днем - до +28, по области – до +30.
Ночь на воскресенье, 28 июля, ещё будет тёплой - до +18, а днем начнёт подходить холодный атмосферный фронт, в его зоне местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ожидается сильный северный ветер. Температура воздуха будет находиться в районе +25.
В начале следующей недели возможен небольшой дождь, похолодает до +16..+18.
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