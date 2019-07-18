Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 18 июля
$ 62.95 0.13
70.56 0.12
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики

18.07.2019 16:46 0 337 Дмитрий Ивьев
Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики

Вечером в четверг и в ночь на пятницу, 19 июля, в Калуге и области продолжат идти дожди.

Атмосферное давление опустится до 734 мм.рт.ст., что существенно ниже нормы.

При этом синоптики ожидают усиление ветра. Порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха – около +16 градусов.

Небольшое потепление ожидается только на выходных.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Погода станет еще хуже 16.07.2019 15:10

Калугу зальют дожди 15.07.2019 14:34

Продолжаем мерзнуть: на выходных температура опустится до +8 12.07.2019 12:33

Калужан ждет холодная неделя 08.07.2019 16:17

Калугу вновь будет штормить 05.07.2019 14:15

Народные новости
1550 29
Harry Dresden
1295 11
5588
881 9
Viktorch1311

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 20 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область
вт 23 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров

Для детей

пт 19 июля, 15:00
Детский уличный квест на внимательность
Калуга
ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

чт 18 июля, 19:00
«Душа земли Калужской»
Гостиные ряды
пт 19 июля, 12:00
Открытие фестиваля Фонда Святослава Рихтера
Гостиные ряды
пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды

Кино

Искусство обмана
Король Лев
Человек-паук: Вдали от дома
Анна
Блоги компаний

ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Сегодня 14:03
Новости компаний

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк Сегодня 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter Вчера 11:30

Газэнергобанк - В мобильном приложении Газэнергобанка появилась оплата по QR-коду!

Газэнергобанк 16 июл 2019 17:06

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Новости партнеров

Киберспорт в России: есть к чему стремиться!

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.