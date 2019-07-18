Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики

Вечером в четверг и в ночь на пятницу, 19 июля, в Калуге и области продолжат идти дожди.

Атмосферное давление опустится до 734 мм.рт.ст., что существенно ниже нормы.

При этом синоптики ожидают усиление ветра. Порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха – около +16 градусов.

Небольшое потепление ожидается только на выходных.