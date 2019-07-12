Продолжаем мерзнуть: на выходных температура опустится до +8

В пятницу, 12 июля, нас ждет холодный и ненастный день. Погода будет облачной, пройдёт дождь, будет дуть неприятный северный ветер. Температура воздуха не превысит +16..+18, что ниже нормы на 2-3 градуса. Атмосферное давление 742 мм рт ст.
В субботу местами пройдёт небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +8..+10, днём - до +19.
Ночью в воскресенье, 14 июля, прогнозируется +8..+10, днём - до +21.
В начале следующей недели местами пройдут небольшие дожди, днём станет теплее, воздух станет прогреваться до +20..+24.
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С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
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