Продолжаем мерзнуть: на выходных температура опустится до +8

12.07.2019 12:33 679 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

В пятницу, 12 июля, нас ждет холодный и ненастный день. Погода будет облачной, пройдёт дождь, будет дуть неприятный северный ветер. Температура воздуха не превысит +16..+18, что ниже нормы на 2-3 градуса. Атмосферное давление 742 мм рт ст. В субботу местами пройдёт небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +8..+10, днём - до +19. Ночью в воскресенье, 14 июля, прогнозируется +8..+10, днём - до +21. В начале следующей недели местами пройдут небольшие дожди, днём станет теплее, воздух станет прогреваться до +20..+24.



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