Выходные будут холодными

В пятницу, 5 июля, в Калуге сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Калуге составит +18..+20. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст.

В субботу временами будет идти дождь. Ночью температура воздуха составит +11..+13, днём - до +17, но погода будет некомфортной из-за облачности и холодного ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с.

В воскресенье, 7 июля, местами пройдёт небольшой дождь, в Калуге ночью будет около +9..+11, днём – +17..+19, пройдёт небольшой дождь.

В начале следующей недели погода не изменится, днем будет +18..+20, местами возможны дожди.