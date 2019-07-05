Выходные будут холодными

В пятницу, 5 июля, в Калуге сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Калуге составит +18..+20. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст.
В субботу временами будет идти дождь. Ночью температура воздуха составит +11..+13, днём - до +17, но погода будет некомфортной из-за облачности и холодного ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с.
В воскресенье, 7 июля, местами пройдёт небольшой дождь, в Калуге ночью будет около +9..+11, днём – +17..+19, пройдёт небольшой дождь.
В начале следующей недели погода не изменится, днем будет +18..+20, местами возможны дожди.
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