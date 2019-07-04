Гроза с сильным ветром надвигается на Калужскую область

Во второй половине дня в четверг, 4 июля, в отдельных районах Калужской области ожидается гроза. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с.

При прохождении грозового фронта спасатели рекомендуют не выходить из дома, держаться подальше от электропроводки, антенн. На открытой местности нужно отключить мобильный телефон, не прятаться под высокие деревья.