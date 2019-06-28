Упавшее дерево перекрыло тротуар на Плеханова

Днём в пятницу, 28 июня, на улице Плеханова в Калуге недалеко от перекрестка с улицей Дзержинского упало дерево.
Ствол перекрыл тротуар у дома №46 по улице Плеханова.
Как рассказали нам очевидцы, дерево едва не накрыло нескольких пешеходов. Но, к счастью, никто не пострадал.
По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, на выходных в Калуге и области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18 м/с.
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