На выходных - дожди и сильное похолодание

В пятницу, 28 июня, наш регион продолжит находиться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. Будет идти дождь, местами - гроза. Температура воздуха в Калуге составит +16..+18. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм рт ст.
В субботу наша область останется в тыловой части циклона. Прогнозируется +9..+11, днём похолодает до +11..+13. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.
В воскресенье, 30 июня, местами возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +8..+10, днем потеплеет до +19..+21.
В начале следующей недели температура продолжит повышаться, днём ожидается +20..+25. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
|
Дождь польет с новой силой 27.06.2019 16:39
Сильные дожди и грозы надвигаются на Калугу 26.06.2019 12:56
К выходным в Калуге резко похолодает, зарядят дожди 24.06.2019 14:45
Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32 21.06.2019 08:05
Жарка продолжается: знойная погода задержится в Калуге 10.06.2019 12:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: