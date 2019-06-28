На выходных - дожди и сильное похолодание

В пятницу, 28 июня, наш регион продолжит находиться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. Будет идти дождь, местами - гроза. Температура воздуха в Калуге составит +16..+18. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм рт ст.

В субботу наша область останется в тыловой части циклона. Прогнозируется +9..+11, днём похолодает до +11..+13. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье, 30 июня, местами возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +8..+10, днем потеплеет до +19..+21.

В начале следующей недели температура продолжит повышаться, днём ожидается +20..+25. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.