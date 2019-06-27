Дождь польет с новой силой

Вечером в четверг, 27 июня, синоптики прогнозируют в Калуге усиление дождя. Температура воздуха понизится до +18 градусов.

Также ожидаются дожди ночью и днём в пятницу. К вечеру возможно похолодание до +12, порывы ветра в 7-8 м/с, низкое атмосферное давление.

Тепло начнёт возвращаться в Калугу только после выходных. Однако при этом возможны новые дожди.