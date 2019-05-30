Ливень с грозой и градом надвигается на Калугу

В четверг, 30 мая, в районе обеда погода в Калужской области испортится. Местами в регионе прогнозируется сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 12-17 м,с.

Непогода продлится в области до утра пятницы, 31 мая, предупреждает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Как мы уже писали, прогнозы от МЧС имеют особенность не сбываться, однако, возможно, не в этот раз. Согласно карте осадков сервиса Яндекс.Погода, дождевой фронт уже дошел до Воротынска и после 13:00 заденет Калугу. Центр останется сухим.