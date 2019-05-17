Калугу на выходных ждёт летняя погода

В пятницу, 17 мая, погода будет во власти антициклона. Воздух прогреется до +18..+21, по области - до +23. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
В субботу прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Калуге ночью составит +5..+7, днём - до +23, по области – до +25.
В воскресенье, 19 мая, ночью будет +8..+10, днём - до +24.
В начале следующей недели днём воздух будет прогреваться до +25, но со вторника возможны небольшие дожди.
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