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Какой будет погода в праздничные выходные

08.05.2019 12:24 2 1729 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Какой будет погода в праздничные выходные

В среду, 8 мая, из-за подошедшего к нашему региону циклона пройдёт кратковременный дождь, местами возможны грозы. Воздух прогреется до +21..+23, по области – до +25, что превышает норму на 5-6 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт ст.

В праздничный день, 9 мая, будет идти дождь, возможна гроза. Ночью прогнозируется +11..+13, днём - до +23.

В пятницу ночью столбики термометров покажут +12..+14, днём - до +23. Местами пройдут кратковременные дожди.

В субботу, 11 мая, ночью будет +11..+13, днём - до +20, пройдут кратковременные дожди.

Ночью в воскресенье прогнозируется +9..+11, днём - около +20. Вероятность небольших локальных дождей остаётся.

В начале следующей недели погода не изменится, днём будет до +22, пройдут дожди.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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