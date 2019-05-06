Короткая рабочая неделя будет тёплой

В понедельник, 6 мая, день будет тёплым и солнечным. Воздух в Калуге прогреется до +22..+24. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 746 мм рт ст.

Во вторник, 7 мая, небольшой дождь пройдёт лишь местами. Температура воздуха ночью составит +10..+12, днём – до +25.

В среду, 8 мая, подойдёт атмосферный фронт, который принесёт дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха ночью составит +12..+14, днём - до +21. Ветер северный с порывами до 13-18 м/с.

В последующие дни прогнозируются кратковременные дожди и грозы.