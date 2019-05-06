Короткая рабочая неделя будет тёплой

В понедельник, 6 мая, день будет тёплым и солнечным. Воздух в Калуге прогреется до +22..+24. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 746 мм рт ст.
Во вторник, 7 мая, небольшой дождь пройдёт лишь местами. Температура воздуха ночью составит +10..+12, днём – до +25.
В среду, 8 мая, подойдёт атмосферный фронт, который принесёт дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха ночью составит +12..+14, днём - до +21. Ветер северный с порывами до 13-18 м/с.
В последующие дни прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
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На первомайских выходных потеплеет до +22 30.04.2019 14:56
Холодная погода продержится недолго 29.04.2019 11:21
Погода меняется: на Пасху резко похолодает 26.04.2019 12:19
На этой неделе потеплеет до +25 22.04.2019 13:02
Летняя погода установится после выходных 19.04.2019 16:08
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