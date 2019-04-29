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Холодная погода продержится недолго

29.04.2019 11:21 4 1694 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Холодная погода продержится недолго

В понедельник, 29 апреля, гребень обширного антициклона с севера обеспечит сухую и солнечную погоду. В Калуге будет +10..+12, что меньше нормы примерно на 4 градуса. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и в середине дня составит 754 мм рт. ст., что намного выше нормы.

Во вторник, 30 апреля, ночью прогнозируемая температура воздуха -1..+1, днём - до +14.

В последующие дни станет теплее.

Уважаемые читатели, а как вы планируете провести майские праздники? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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