Холодная погода продержится недолго

В понедельник, 29 апреля, гребень обширного антициклона с севера обеспечит сухую и солнечную погоду. В Калуге будет +10..+12, что меньше нормы примерно на 4 градуса. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и в середине дня составит 754 мм рт. ст., что намного выше нормы.
Во вторник, 30 апреля, ночью прогнозируемая температура воздуха -1..+1, днём - до +14.
В последующие дни станет теплее.
Уважаемые читатели, а как вы планируете провести майские праздники? Расскажите в комментариях!
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