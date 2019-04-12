На выходных вернутся заморозки

В пятницу, 12 апреля, на погоду будут оказывать влияние атмосферные фронты. Пройдёт дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха составит +5..+7. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В субботу местами возможны небольшие осадки. Ночью столбики термометров опустятся до -1..+1, по области – до -3. Днём будет не выше +7. Ветер северо-восточный, 15 м/с.

В воскресенье, 14 апреля, местами пройдёт небольшой дождь. Ночью будет около нуля, днём - до +8. Ветер с порывами до 15 м/с.

В понедельник ночью температура по области опустится до -5, днём будет +8..+10. Холодный северный ветер. Во вторник ночью ещё возможны минусовые значения, днём потеплеет до +12.