К концу недели вернутся морозы

Ночью во вторник, 9 апреля, столбики термометров покажут в Калуге +5..+7, днём – до +17. Пройдёт дождь.

В среду подует холодный западный ветер, погода начнёт меняться, но будет ещё тепло. Ночью прогнозируется +7..+9, днём - до +15. Пройдут небольшие дожди.

В четверг, 11 апреля, заметно похолодает, пройдут небольшие дожди. Ночью будет +5..+7, днём +9..+11. Ветер холодный, северный.

В пятницу ночью прогнозируется 0..+3, по области - небольшой «минус», днём около +8. Ветер северо-восточный. Вероятность небольших дождей сохраняется.

В последующие дни температура будет понижаться, ночью прогнозируются до -3 градусов.