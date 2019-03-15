В Калугу идёт весна

В субботу, 16 марта, в Калуге ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -3..-1 градуса, днём - до +4. Ветер с порывами до 15 м/с.
В воскресенье, 17 марта, ночью возможен небольшой снег, температура воздуха - около нуля, днём местами небольшие осадки и до +5.
В начале следующей недели в Калуге потеплеет до +8 градусов, но возможны дожди.
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