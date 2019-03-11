Морозы не отступают: какой будет погода на этой неделе

В понедельник, 11 марта, температура воздуха в Калуге составит +3..+5. Пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 732 мм рт ст., что ниже нормы.

Во вторник температура начнёт понижаться. Ночью будет -5..-3, днём - до +3. Возможны небольшие осадки.

В среду, 13 марта, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -7..-5, днём будет около нуля.

В четверг вероятны осадки. Ночью столбики термометров покажут -8..-6, днём - до +4. Небольшие осадки.

В пятницу, 15 марта, ночью прогнозируется -3..-1, днём - до +4. Небольшие осадки.