Весна начнётся с резкого похолодания, снега и гололедицы

В пятницу, 1 марта, температура воздуха в Калуге составит +1..+3. Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Пройдёт снег, местами - метель. На дорогах - сильная гололедица. Атмосферное давление составит 728 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Вечером температура начнёт понижаться, к ночи опустится до -6 в Калуге и до -10 по области.
В субботу пройдёт небольшой снег. Ветер сильный, с порывами до 12-17 м/с. Ночью похолодает до -11..-9. Днём будет -6..-4.
В воскресенье, 3 марта, ночью столбики термометров покажут -11..-9 и до -15 – по области. Днём будет около нуля. Пройдёт небольшой снег. Ветер сильный, с порывами до 12-17 м/с.
В начале следующей недели вернётся тепло. Днём прогнозируется +4..+6, что выше нормы примерно на 6 градусов.
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