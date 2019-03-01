Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Пятница, 01 марта
$ 65.89 0.13
74.97 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Весна начнётся с резкого похолодания, снега и гололедицы

01.03.2019 12:46 1 946 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Весна начнётся с резкого похолодания, снега и гололедицы

В пятницу, 1 марта, температура воздуха в Калуге составит +1..+3. Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Пройдёт снег, местами - метель. На дорогах - сильная гололедица. Атмосферное давление составит 728 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Вечером температура начнёт понижаться, к ночи опустится до -6 в Калуге и до -10 по области.

В субботу пройдёт небольшой снег. Ветер сильный, с порывами до 12-17 м/с. Ночью похолодает до -11..-9. Днём будет -6..-4.

В воскресенье, 3 марта, ночью столбики термометров покажут -11..-9 и до -15 – по области. Днём будет около нуля. Пройдёт небольшой снег. Ветер сильный, с порывами до 12-17 м/с.

В начале следующей недели вернётся тепло. Днём прогнозируется +4..+6, что выше нормы примерно на 6 градусов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Весна начнётся с похолодания 25.02.2019 12:55

Праздничные выходные будут морозными 22.02.2019 12:08

Грачи прилетели в Калугу 21.02.2019 17:02

Снегопады наступают: ГИБДД просит не выезжать на дороги 21.02.2019 14:57

Калуга побила температурный рекорд 18.02.2019 17:37

Народные новости
2206 75
eva99
1787 14
juliailyash
730 0
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.