Сильные морозы надвигаются на Калугу

Комфортная зимняя погода, установившаяся в Калуге в первую неделю 2019 года, сменится сильными морозами.

Уже в понедельник, 7 января, синоптики прогнозируют в городе до -21 градуса. Атмосферное давление вырастет до 748 мм рт. ст.

Ночью во вторник похолодает до -22, днём будет в районе -17 градусов.

В среду, 9 января, атмосферное давление упадёт, немного потеплеет – до -10 градусов.

В четверг синоптики обещают снегопады и -15 градусов.

В пятницу, 11 января, похолодает до -23.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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