Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 25 декабря
$ 68.41 0.40
77.89 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Какой будет погода в новогоднюю ночь

25.12.2018 17:26 2 1396 Дмитрий Ивьев
Какой будет погода в новогоднюю ночь

В ночь на вторник, 1 января 2019 года, в Калуге ожидается небольшой мороз – в районе -4..-6 градусов. Такой предварительный прогноз опубликовали синоптики.

Возможен небольшой снег. Слабый ветер.

- В конце этой недели на территорию европейской части будет поступать относительно теплый воздух из Северной Атлантики, - приводят слова специалистов центра погоды «Фобос» в агентстве РИА Новости. - В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег.

Уважаемые читатели! А чего бы вы хотели достичь в новом году? Расскажите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Всю неделю в Калуге будет идти снег 24.12.2018 16:17

Калугу замело снегом: пробки по всему городу 24.12.2018 09:05

МЧС просит не выходить на улицу: на город идёт сильная метель 21.12.2018 16:45

На выходных Калугу заметет 21.12.2018 12:40

20-градусные морозы пришли в Калугу надолго 17.12.2018 15:15


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 26 декабря, 15:00
Новогодняя афиша Обнинска 2019
Обнинск
пт 28 декабря, 18:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 29 декабря, 12:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
вт 01 января, 01:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вт 01 января, 01:30
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха
пт 04 января, 16:00
«Таруса зимняя-2019»
Таруса

Для детей

ср 26 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
ср 26 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
ср 26 декабря, 13:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА
чт 27 декабря, 11:30
Новогодние мероприятия 2019
Калуга

Концерты

сб 29 декабря, 10:00
Выставка живописи художников Бритовых
Дом музыки
сб 29 декабря, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения Чипполино"
Арена КТЗ, ДК
пт 04 января, 19:00
Московский театр песни "Синяя Птица". "Рожденные в СССР"
Арена КТЗ, ДК
сб 29 декабря, 19:00
ZBS' PARTY
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Человек-паук: Через вселенные
Гринч
Щелкунчик и четыре королевства
Бамблби
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

Сегодня 09:29
Новости компаний

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

За год калужане сгенерировали 60 Терабайт бесплатного интернет-трафика «Ростелекома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.