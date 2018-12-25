Какой будет погода в новогоднюю ночь

В ночь на вторник, 1 января 2019 года, в Калуге ожидается небольшой мороз – в районе -4..-6 градусов. Такой предварительный прогноз опубликовали синоптики.
Возможен небольшой снег. Слабый ветер.
- В конце этой недели на территорию европейской части будет поступать относительно теплый воздух из Северной Атлантики, - приводят слова специалистов центра погоды «Фобос» в агентстве РИА Новости. - В Новый год погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег.
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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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