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Какой будет погода на выходных

07.12.2018 12:16 0 1520 Дмитрий Ивьев
Какой будет погода на выходных

В ночь на субботу, 8 декабря, осадков в Калуге не ожидается, температура воздуха опустится до -10 градусов. Днём будет не выше -8, без осадков, облачно, слабый ветер.

Ночью в воскресенье ожидается снегопад. Температура воздуха повысится до -4 градусов, усилится ветер. Днём 9 декабря также возможны снегопады, температура воздуха будет находиться в районе нуля.

В следующие несколько дней синоптики обещают такую же погоду – снег, ветер, температура в пределах -2..+2 градусов.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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