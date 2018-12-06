Новые снегопады придут на выходных

В минувшую ночь в Калуге вновь шёл снег. К утру слой снега достиг 12-15 сантиметров.
В пятницу существенных осадков в городе не ожидается. Температура воздуха составит -7..-10 градусов.
Такая же погода сохранится и в субботу. Возможно, выглянет солнце.
А вот в воскресенье, 9 декабря, потеплеет до нуля градусов. Ожидается сильный снегопад.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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