Новые снегопады придут на выходных

В минувшую ночь в Калуге вновь шёл снег. К утру слой снега достиг 12-15 сантиметров.

В пятницу существенных осадков в городе не ожидается. Температура воздуха составит -7..-10 градусов.

Такая же погода сохранится и в субботу. Возможно, выглянет солнце.

А вот в воскресенье, 9 декабря, потеплеет до нуля градусов. Ожидается сильный снегопад.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаеыме читатели! А вам нравится погода нынешней зимой? Делитесь впечатлениями в комментариях!