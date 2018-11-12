На этой неделе похолодает до -10

В понедельник, 12 ноября, управлять погодой будет арктический антициклон. Осадки не ожидаются. Но днём будет не выше -4..-2. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 767 мм рт.ст., что значительно выше нормы.

Во вторник ночью температура воздуха опустится до -8, по области – до -10, днём ожидается -4..-2. Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В среду, 14 ноября, ночью столбики термометров покажут -7..-5, днём - около нуля. Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В четверг станет теплее. Ночью прогнозируется -5..-3, днём - до +1.

В пятницу, 16 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ночью будет -6..-5, днём - до +1 градуса.