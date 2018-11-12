Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 12 ноября
$ 66.85 0.63
75.81 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

На этой неделе похолодает до -10

12.11.2018 14:25 0 1687 Дмитрий Ивьев
На этой неделе похолодает до -10

В понедельник, 12 ноября, управлять погодой будет арктический антициклон. Осадки не ожидаются. Но днём будет не выше -4..-2. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 767 мм рт.ст., что значительно выше нормы.

Во вторник ночью температура воздуха опустится до -8, по области – до -10, днём ожидается  -4..-2. Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В среду, 14 ноября, ночью столбики термометров покажут -7..-5, днём - около нуля. Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В четверг станет теплее. Ночью прогнозируется -5..-3, днём - до +1.

В пятницу, 16 ноября, местами пройдет небольшой снег. Ночью будет -6..-5, днём - до +1 градуса.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

В Калуге резко похолодает 09.11.2018 13:02

Самолёт не смог приземлиться в Калуге из-за тумана 07.11.2018 15:05

Арктический антициклон подойдёт к концу недели 06.11.2018 15:35

Туман в Калуге: публикуем волшебные снимки с улиц города 05.11.2018 20:16

Какой будет погода на длинных выходных 02.11.2018 11:53


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 ноября, 19:00
Привет из 90-х на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 14 ноября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 17 ноября, 11:30
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 17 ноября, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 17 ноября, 17:00
"Я с мамой - на концерт!" .Парад ударных инструментов.
Дом музыки

Концерты

вт 13 ноября, 19:00
Чон-Тон-Йе (Китай)
Дом музыки
вт 13 ноября, 19:00
ГОЛОС ДУШИ. Сх-т СЕРЕФИМ (Бит-Хариби)
Арена КТЗ, ДК
чт 15 ноября, 19:00
Симфоническое и вокальное рок-шоу "Легенда" (песни группы "КИНО")
Арена КТЗ, ДК
ср 14 ноября, 20:00
Spiritual Seasons
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Богемская рапсодия
Оверлорд
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Смолфут
Новости компаний

5 правил правильного поведения на похоронах

Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» для бизнеса

Анжелика Романюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Калужской области

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.